Киев, , 10:40 — REGNUM На Украине за «пропаганду русского мира» и отрицание «агрессии РФ» нужно ввести уголовную ответственность. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире украинского телеканала «Прямой».

По его словам, такие меры необходимо принять Киеву для защиты «национальных интересов» и «информационного пространства» страны.

«За пропаганду и непризнание «агрессии» … должна быть уголовная ответственность», — заявил советник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Киева и Москвы ухудшились после госпереворота на Украине в феврале 2014 г., а также последовавшим за этим воссоединением Крыма с РФ.

Власти Украины, не признавшие итоги референдума на полуострове, бездоказательно обвиняют РФ во всех грех.

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