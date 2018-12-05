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На Украине могут ввести наказание за пропаганду «русского мира»

Политика

Отношения Киева и Москвы ухудшились после госпереворота на Украине в феврале 2014 г

Киев, 5 декабря 2018, 10:40 — REGNUM  На Украине за «пропаганду русского мира» и отрицание «агрессии РФ» нужно ввести уголовную ответственность. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире украинского телеканала «Прямой».

По его словам, такие меры необходимо принять Киеву для защиты «национальных интересов» и «информационного пространства» страны.

«За пропаганду и непризнание «агрессии» … должна быть уголовная ответственность», — заявил советник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Киева и Москвы ухудшились после госпереворота на Украине в феврале 2014 г., а также последовавшим за этим воссоединением Крыма с РФ.

Власти Украины, не признавшие итоги референдума на полуострове, бездоказательно обвиняют РФ во всех грех.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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