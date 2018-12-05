Задержание судов ВМС Украины считают правильным 93% граждан РФ

Москва, , 10:34 — REGNUM Знают об инциденте с судами ВМС Украины, произошедшем в Керченском проливе, 87% жителей России. Задержание российскими пограничниками украинских судов считают правильным 93%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 79% граждан РФ, это были спланированной провокацией со стороны украинских властей. Цель провокации — удержание власти в руках Петра Порошенко перед предстоящими выборами в Украине (30%).

19% жителей России полагает, что провокация была специально для развязывания войны между Россией и Украиной. Лишь 7% опрошенных заявили, что власти Украины не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.

Стоит отметить, что 43% уверены, что в будущем Россия и Украина восстановят дружеские отношения.

Опрос проведен 27 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщалоИА REGNUM, три военных корабля ВМС Украины, которые без разрешения вторглись в территориальные воды РФ и опасно маневрировали там, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября. А уже 26 ноября власти Украины заявили о «военной агрессии со стороны России».

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