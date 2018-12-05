В Совфеде ответили на угрозы болью госдепа США

Москва, , 10:31 — REGNUM Судьбу задержанных нарушителей российской границы определит суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Что касается нарушителей российской границы, выполнявших преступный приказ Киева, то их судьбу определит суд», — отметил Клинцевич.

Он призвал США изучать Россию, что позволит избежать многих серьезных ошибок.

«Если высокопоставленный представитель госдепартамента США полагает, что Россию можно напугать, побудив действовать вопреки своему законодательству, то тем самым обнаруживает полное незнание нашей страны. Грустно, но, похоже, что специалисты по России в США совсем перевелись», — подчеркнул сенатор.

Госдеп пообещал России «последствия и боль» за украинских моряков.

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