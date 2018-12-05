Командующий украинской армией рассказал о своем страхе перед Россией

Киев, , 10:28 — REGNUM Россия сегодня «представляет наибольшую военную угрозу» Украине с 2014 года, заявил командующий ВСУ Виктор Муженко, сообщает 5 декабря УНИАН.

По его словам, на границе с Украиной Москва якобы скапливает свои войска, в том числе танки. Муженко также бездоказательно заявил, что Россия может готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину. Зачем это России, Муженко не пояснил, поскольку командующий ВСУ считает, что Россия просто «агрессор», который хочет нападать на всех просто так.

Напомним, после госпереворота в Киеве 2014 году на Украине начали резко нагнетать русофобскую истерику. Это вылилось в снос советских и российских памятников, в переименование «советских» улиц, а также в притеснении русскоязычного меньшинства в стране.

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