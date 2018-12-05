Среда, 5 Декабря 2018 года
11:42:09 МСК

Совфед предупредил мир об опасности со стороны Украины

Политика

Обращение

Москва, 5 декабря 2018, 10:25 — REGNUM  Совфед единогласно принял обращение в связи с провокацией Украины в Керченском проливе, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря. Парламентарии обеспокоены угрозой международному миру, безопасности и правам человека со стороны Украины.

Верхняя палата парламента призвала иностранные парламенты и международные структуры, в том числе ОБСЕ и ее Парламентскую Ассамблею, осудить действия Украины в Керчи и последовавшие деструктивные шаги Киева.

Накануне Госдума приняла обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям, где осудила провокацию Украины в Керченском проливе и призвала коллег осудить деструктивные действия властей Киева.

Комитеты Госдумы проработают вопрос упрощения получения гражданства РФ для граждан Украины и в приоритетном порядке внесут такие изменения в законодательство.

Читайте развитие сюжета: Косачёв: Власти Киева готовы на вооружённый конфликт на самоуничтожение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить