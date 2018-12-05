Совфед предупредил мир об опасности со стороны Украины

Москва, , 10:25 — REGNUM Совфед единогласно принял обращение в связи с провокацией Украины в Керченском проливе, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря. Парламентарии обеспокоены угрозой международному миру, безопасности и правам человека со стороны Украины.

Верхняя палата парламента призвала иностранные парламенты и международные структуры, в том числе ОБСЕ и ее Парламентскую Ассамблею, осудить действия Украины в Керчи и последовавшие деструктивные шаги Киева.

Накануне Госдума приняла обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям, где осудила провокацию Украины в Керченском проливе и призвала коллег осудить деструктивные действия властей Киева.

Комитеты Госдумы проработают вопрос упрощения получения гражданства РФ для граждан Украины и в приоритетном порядке внесут такие изменения в законодательство.

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