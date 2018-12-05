Оппозицию в Танзании притесняют ещё больше — CUF

Додома, , 10:55 — REGNUM Политическая ситуация в Танзании для оппозиционных партий изменилась в худшую сторону. Об этом, как передает BBC Swahili, заявил генеральный секретарь народной партии Танзании (CUF) Маалим Сеиф Шариф Хамад.

По его словам, деятельность оппозиционных партий «ограничивается», и это делает невозможным привлечение новых членов.

Маалим Сеиф несколько раз участвовавший в президентской гонке на Занзибаре, рассказал также и о конфликте основных руководителей своей партии и профессора Ибрагима Лимпумбы.

Селиф считает, что возвращение его давнего близкого друга в партию на пост председателя после отставки не вполне законно. Его назначение может стать причиной выхода многих членов из партии, ведь вступать в партию разрешено лишь через год после ухода с полномочий. Вопрос назначения Липумбы приостанавливает действия партии CUF, отметил он.

Сеиф также сказал корреспонденту BBC Зухуре Юнус, что на данный момент в партии CUF нет председателя, но он верит, что это не отражается на высоких целях партии, даже несмотря на то, что они до января 2019 г. ждут решение главного суда о назначении профессора Липумбы на партийный пост.

Напомним, президент Джон Магуфули регулярно игнорирует обвинения в том, что он препятствует демократии в Танзании.