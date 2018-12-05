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Володин поздравил с Днем контрнаступления советских войск под Москвой

Политика

Захватчики были отброшены от столицы

Москва, 5 декабря 2018, 10:18 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с Днем начала контрнаступления армии СССР в битве под Москвой в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Хотел бы поздравить, сегодня 5 декабря, день воинской славы, день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой», — отметил Володин.

По его словам, это очень важная и памятная дата для каждого гражданина РФ.

«Хочется, чтобы мы с вами помнили о том, что наши деды в этот день перешли в контрнаступление, которое отбросило захватчиков от столицы нашей родины», — напомнил Володин.

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