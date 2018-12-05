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Губернатор не пришел на избрание мэра Ярославля

Политика

Областную власть представлял его заместитель

Губернатор не пришел на избрание мэра Ярославля
Заседание муниципалитета Ярославля

Ярославль, 5 декабря 2018, 10:11 — REGNUM  Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель правительства региона Дмитрий Степаненко не пришли на заседание муниципалитета Ярославля, где рассматривается вопрос об избрании мэра Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областную власть представляет заместитель губернатора области Андрей Шабалин. Депутаты муниципалитета избирают мэра второй раз. В первый раз, когда мэром избрали Владимира Слепцова, руководства региона было в полном составе.

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