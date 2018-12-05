Сформированы подразделения военной полиции на Северном Кавказе

Владикавказ, , 10:10 — REGNUM На Северном Кавказе завершено формирование подразделений военной полиции. Они созданы в гарнизонах 58-й общевойсковой армии, дислоцированной в пяти субъектах округа, в том числе Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Кроме того, еще одно подразделение военных полицейских создано в Южной Осетии, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По данным ведомства, общая численность военнослужащих в этих подразделениях составит около 1000 человек. В их задачи будет входить обеспечение законности и правопорядка, охрана военных объектов, а также противодействие преступности в пределах своей компетенции.

Все военные полицейские, набранные по контракту, прошли специальные курсы, о чем им выдан специальный сертификат. Они имеют право применять специальные средства и нелетальное оружие. Подразделения оснащены бронеавтомобилями «Тигр», индивидуальными средствами бронезащиты, связи и штатным оружием.

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Напомним, военнослужащие батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа с Северного Кавказа не раз бывали в командировках в Сирию. Так, очередная группа военных в составе 400 человек 4 декабря вернулась в Чечню после успешного выполнения поставленных задач в Сирийской Арабской Республике.

Службу военных полицейских с Северного Кавказа высоко оценил президент РФ Владимир Путин, отметив, что военным доверяют народ и власти Сирии.