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Россию заставят «вернуться к своему слову» — конгрессмен о ДРСМД

Политика

«Бессмысленно ограничивать себя в одностороннем порядке»

Вашингтон, 5 декабря 2018, 10:11 — REGNUM  США и их союзники по НАТО вынудят Россию прекратить «нарушение» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил конгрессмен Кевин МакКарти, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео о том, что «нарушения Россией ДРСМД являются частью более крупной картины российского беззакония на мировой арене». В своем твиттере 5 декабря конгрессмен пишет:

«США и 28 других стран НАТО согласны: Россия грубо игнорировала ДРСМ на протяжении многих лет. ДРСМД — это соглашение двух сторон, одна из которых годами не выполняла его. Бессмысленно ограничивать себя в одностороннем порядке. Россия должна знать, что будет привлечена к ответственности для возвращения к своему слову».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США описал «крупную картину российского беззакония», частью которой, по его мнению, является «нарушение ДРСМД». «У наших народов есть выбор: спрятать голову в песок или дать здравый ответ на российское вопиющее пренебрежение Договора», заявил Помпео.

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Российско-американские отношения
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