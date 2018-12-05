Россию заставят «вернуться к своему слову» — конгрессмен о ДРСМД

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM США и их союзники по НАТО вынудят Россию прекратить «нарушение» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил конгрессмен Кевин МакКарти, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео о том, что «нарушения Россией ДРСМД являются частью более крупной картины российского беззакония на мировой арене». В своем твиттере 5 декабря конгрессмен пишет:

«США и 28 других стран НАТО согласны: Россия грубо игнорировала ДРСМ на протяжении многих лет. ДРСМД — это соглашение двух сторон, одна из которых годами не выполняла его. Бессмысленно ограничивать себя в одностороннем порядке. Россия должна знать, что будет привлечена к ответственности для возвращения к своему слову».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США описал «крупную картину российского беззакония», частью которой, по его мнению, является «нарушение ДРСМД». «У наших народов есть выбор: спрятать голову в песок или дать здравый ответ на российское вопиющее пренебрежение Договора», заявил Помпео.