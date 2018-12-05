Константинополь может полностью подчинить украинскую церковь — СМИ

Киев, , 09:48 — REGNUM Константинополь, вероятно, полностью подчинит себе будущую «единую украинскую церковь». Об этом пишет украинское издание «Вести» со ссылкой на свои источники.

По их словам, Синод Константинопольского патриархата, согласовавший 29 ноября устав «единой украинской церкви», не стал оглашать томос об автокефалии Украины.

Собеседники издания, ознакомившиеся с основными пунктами устава так называемой «украинской автокефальной церкви», сделали вывод: говорить о независимости (автокефалии) новой структуры не приходится.

Так, согласно документу, главой церкви на Украине может быть не патриарх, а только митрополит. Кроме того, принятый документ предполагает «неразрывную связь» новой церковной структуры с Константинополем.

Отмечается, что без разрешения Константинополя «единая украинская церковь» не будет иметь права канонизировать своих святых, а по важным вопросам Архиерейский собор УПЦ будет советоваться со Вселенским патриархом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября заместитель главы отдела внешних церковных связей РПЦ Николай Балашов заявил, что результаты прошедшего синода Константинопольского патриархата говорят о намеренном затягивании процесса предоставления томоса украинским раскольникам.

Читайте также: РПЦ: Константинополь явно затягивает создание новой церкви на Украине