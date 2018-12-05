Додон намерен встретиться с лидерами стран СНГ на саммите ЕАЭС

Кишинёв, , 09:45 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) намерен встретиться с лидерами стран СНГ, об этом он написал 5 декабря на своей странице в Facebook.

«Отправляюсь с коротким рабочим визитом в Санкт-Петербург, где 6 декабря приму участие в заседании Высшего совета Евразийского Экономического союза, а также в неформальной встрече руководителей стран-членов СНГ», — написал Додон.

Он отметил, что «на полях» форумов намерен также провести двусторонние встречи с лидерами других государств, а также с руководством Санкт-Петербурга.

Напомним, в Санкт-Петербурге 6 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Заседание глав ЕАЭС проедет президент России Владимир Путин.

Главы стран — членов ЕАЭС обсудят текущие вопросы деятельности организации и подведут итоги работы за год. Также в ходе заседания будет намечены направления дальнейшего углубления евразийской интеграции в таких сферах, как торговля, энергетика, цифровая экономика.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин проведёт заседание глав ЕАЭС в Санкт-Петербурге