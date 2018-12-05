Жителям Читы предложили высказаться по поводу возврата выборов мэра

Чита, , 10:04 — REGNUM Вслед за Иркутской областью и Бурятией о возможном возвращении прямых выборов мэра заговорили в Забайкальском крае. О том, что читинцы должны сами, законными способами, высказать своё мнение относительно прямых выборах главы города заявил в ходе недавней пресс-конференции врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю, что горожане имеют возможность сами выразить своё мнение о выборах главы. Я готов поддержать любое их мнение», — сказал глава региона, которого цитирует Zab.ru.

Александр Осипов полагает, что властям и жителям Забайкалья необходимо учиться работать вместе и «вместе расставлять приоритеты в решении накопившихся проблем».

Напомним, в начале октября 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко вновь подтвердил журналистам, что является сторонником прямых выборов губернатора Иркутска и готов «пробить» их «несмотря ни на что».

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В ноябре с инициативой возвращения прямых выборов мэра в Улан-Удэ выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. По данным сетевого издания «Ариг Ус online», глава республики предлагает вернуться к прежней понятной всем схеме, когда всенародным голосованием выбирается мэр — руководитель администрации.

Напомним, действующий глава Читы Анатолий Михалёв работал в этой должности с 2001—2005 годы, а затем вновь избран на должность главы города, в 2009 году состоялось его переизбрание. С 2014 года Анатолий Михалёв сменил пост мэра Читы на пост председателя гордумы и одновременно главы города, а администрацией теперь руководит сити-менеджер, назначаемый городской думой и подотчетный ей.

В 2018 году читинский глава запомнился тем, что почти неделю не появлялся на работе после того, как в регион пришло сильнейшее наводнение (был в отпуске), а вернувшись к исполнению должностных обязанностей, первым делом дал поручение отсыпать затопленную дорогу, ведущую к его даче.

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На митинге за отставку главы Читы Анатолия Михалева 3 ноября один из присутствующих предложил присвоить ему звание «позорный гражданин города». На заседании с участием полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, где обсуждались актуальные вопросы вхождения Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ, глава Читы, по свидетельству некоторых СМИ, попросту заснул.