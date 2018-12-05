Наблюдателям разрешили работать на выборах в Севастополе

Севастополь, , 09:39 — REGNUM Парламент Севастополя принял изменения в местный закон о выборах депутатов, согласно которым теперь в выборах официально могут участвовать наблюдатели. Решение принято на очередной сессии 4 декабря.

«Закон разработан с целью приведения закона Севастополя «О выборах депутатов Законодательного собрания» в соответствие с нормами федерального закона», — отметил депутат Виктор Посметный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Законодательное собрание Севастополя впервые в новейшей истории не провело пленарное заседание из-за отсутствия необходимого количества депутатских карточек в электронной системе голосования. Закон, регулирующий местные выборы, — единственный, который смогли принять депутаты на заседании.

Ближайшая выборная кампания в городской парламент должна состояться в сентябре 2019 года.

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