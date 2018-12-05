Среда, 5 Декабря 2018 года
10:07:24 МСК

НАТО уже стал «величайшии военным альянсом в истории» — госсекретарь США

Политика

«Незаменимость»

Вашингтон, 5 декабря 2018, 09:30 — REGNUM  Все союзники по НАТО должны укреплять этот «незаменимый институт», написал у себя в твиттере госсекретарь США Майк Помпео, обсуждая встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Моя самая первая поездка после того, как я был назначен государственным секретарем, была в НАТО. Я повторяю то, что я сказал тогда: это незаменимый институт. С этой целью все союзники по НАТО должны работать над укреплением того, что уже является величайшим военным альянсом в истории».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил Помпео.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить