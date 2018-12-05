НАТО уже стал «величайшии военным альянсом в истории» — госсекретарь США

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Все союзники по НАТО должны укреплять этот «незаменимый институт», написал у себя в твиттере госсекретарь США Майк Помпео, обсуждая встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Моя самая первая поездка после того, как я был назначен государственным секретарем, была в НАТО. Я повторяю то, что я сказал тогда: это незаменимый институт. С этой целью все союзники по НАТО должны работать над укреплением того, что уже является величайшим военным альянсом в истории».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил Помпео.