Трамп назвал Парижские соглашения по климату смертельно ошибочными

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Парижские соглашения по климату ошибочны, сообщает 5 декабря Anadolu.

«Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с тем, что я говорил еще два года назад», — отметил Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

«Парижские соглашения по климату являются смертельно ошибочными, потому что из-за них цена на электроэнергию повышается для ответственных стран», — добавил глава Белого дома.

«Я хочу чистого воздуха и чистой воды, а также бороться за улучшение окружающей среды в Америке. Но американским рабочие и налогоплательщики не должны платить за загрязнения в других странах», — резюмировал Трамп.

Напомним, во Франции прошли массовые акции протеста в которых приняли участия граждане, недовольные повышением цен на топливо и ухудшением экономической ситуации в стране.

Результатом манифестаций стало решение правительства страны о заморозке роста цен на энергоносители сроком на шесть месяцев.

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