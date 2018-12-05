В Оренбурге из списка кандидатов на пост мэра исключили 5 человек

Оренбург, , 09:26 — REGNUM В Оренбурге конкурсная комиссия подвела предварительные итоги проверки документов кандидатов на должность главы областного центра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского горсовета, из 34 кандидатов на данный момент в списке претендентов остались 29 человек.

Четыре человека исключены решением комиссии, а один человек прекратил участие в конкурсе на основании собственного заявления.

«Не исключено, что к 10 декабря по результатам проверки документов или по собственной инициативе список кандидатов станет еще короче», — сказали в горсовете.

Председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор по внутренней политике Вера Баширова обратила внимание на то, что еще не завершена проверка документов о возможности оформления допуска кандидатов к государственной тайне, о полноте и достоверности сведений о доходах и имуществе, а также не истёк срок предоставления справок об отсутствии судимости. Окончательное решение по допуску комиссия примет в день конкурса, 10 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября горсовет проголосовал за увольнение Евгения Арапова с поста главы города по коррупционным основаниям. Добавим, сейчас бывший мэр находится под стражей. Его обвиняют в крупном взяточничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

В ноябре объявили конкурс на вакантное место. С 12 по 22 ноября документы подали 34 претендента. 10 декабря конкурсная комиссия представит депутатам горсовета двух кандидатов, а депутатский корпус до Нового года должен выбрать из них градоначальника.

Между тем, ряд горожан считают конкурс формальностью, а его итоги — прогнозируемым решением: главой города станет Дмитрий Кулагин, который сейчас является вице-губернатором.

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