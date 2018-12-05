Развертывание боевого лазера «Пересвет» сняли на видео

Москва, , 09:17 — REGNUM Новейший лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство. Соответствующее видео опубликовано 5 декабря телеканалом «Звезда».

Небольшой ролик демонстрирует, как комплекс освобождается от защитной конструкции. Также показана отработка военнослужащим действий по развертыванию техники и подготовке к бою.

Как сообщало ИА REGNUM, место установки комплексов «Пересвет» не называется. Военнослужащие прошли теоретическую и практическую подготовку по управлению комплексом.

Боевой лазер наземного базирования был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года среди новейших образцов отчественного вооружения.

Читайте также: В НАТО выбрали название для российской ракеты «Буревестник»

Читайте ранее в этом сюжете: Новейшие лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство