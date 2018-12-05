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Развертывание боевого лазера «Пересвет» сняли на видео

Политика

Новое оружие представил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года

Развертывание боевого лазера «Пересвет» сняли на видео
Иллюстрация: Kremlin.ru
Лазерный комплекс «Пересвет»

Москва, 5 декабря 2018, 09:17 — REGNUM  Новейший лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство. Соответствующее видео опубликовано 5 декабря телеканалом «Звезда».

Небольшой ролик демонстрирует, как комплекс освобождается от защитной конструкции. Также показана отработка военнослужащим действий по развертыванию техники и подготовке к бою.

Как сообщало ИА REGNUM, место установки комплексов «Пересвет» не называется. Военнослужащие прошли теоретическую и практическую подготовку по управлению комплексом.

Боевой лазер наземного базирования был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года среди новейших образцов отчественного вооружения.

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Министерство обороны России
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