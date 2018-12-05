Утверждён состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга

Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Подготовка к празднованию 300-летия Екатеринбурга будет идти под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по празднованию юбилея столицы Среднего Урала, тест документа размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями Куйвашева в оргкомитете стали первый вице-губернатор области Алексей Орлов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Среди членов оргкомитета также значатся сенатор и бывший мэр Аркадий Чернецкий, глава УГМК Андрей Козицын, супруга бывшего первого секретаря Свердловского обкома Коммунистической партии Советского Союза и первого президента России Бориса Ельцина Наина и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга. Город был основан в 1723 году с запуском железоделательного завода и имя своё получил в честь императрицы Екатерины Первой.

В 1924—1991 годах город назывался Свердловском. После захвата в 1991 году власти в стране «демократическими» силами ему вернули прежнее имя.