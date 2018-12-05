Среда, 5 Декабря 2018 года
10:09:19 МСК

Москва отказала Баку в продаже ракетных комплексов «Бал» — СМИ

Политика

Специалисты российского Минобороны полагают, что указанные вооружения могут нести угрозу кораблям ВМФ РФ, находящимся в территориальных водах России

Москва отказала Баку в продаже ракетных комплексов «Бал» — СМИ
Иллюстрация: Mil.ru
Береговой ракетный комплекс «Бал-Э»

Москва, 5 декабря 2018, 08:58 — REGNUM  Азербайджан не получит российские береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал-Э» ввиду рисков для Каспийской флотилии ВМФ РФ. Об этом пишет 5 декабря «Коммерсантъ».

По сведениям источников издания, вначале стороны даже подписали договор о поставке небольшого количества комплексов и нескольких десятков ракет в экспортном варианте, однако до подписания твёрдого соглашения дело так и не дошло.

Военные специалисты российского Минобороны полагают, что указанные вооружения могут нести угрозу кораблям ВМФ РФ, находящимся в территориальных водах России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что Белоруссия и Азербайджан вскоре заключат новый контракт о поставках систем вооружений. В ходе переговоров белорусского и азербайджанского президентов Александра Лукашенко и Ильхама Алиева был подписан меморандум в сфере вооружения и противовоздушной техники.

Читайте также: Минск продолжит продажу вооружения Азербайджану

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-азербайджанские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить