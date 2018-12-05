Москва отказала Баку в продаже ракетных комплексов «Бал» — СМИ

Москва, , 08:58 — REGNUM Азербайджан не получит российские береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал-Э» ввиду рисков для Каспийской флотилии ВМФ РФ. Об этом пишет 5 декабря «Коммерсантъ».

По сведениям источников издания, вначале стороны даже подписали договор о поставке небольшого количества комплексов и нескольких десятков ракет в экспортном варианте, однако до подписания твёрдого соглашения дело так и не дошло.

Военные специалисты российского Минобороны полагают, что указанные вооружения могут нести угрозу кораблям ВМФ РФ, находящимся в территориальных водах России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что Белоруссия и Азербайджан вскоре заключат новый контракт о поставках систем вооружений. В ходе переговоров белорусского и азербайджанского президентов Александра Лукашенко и Ильхама Алиева был подписан меморандум в сфере вооружения и противовоздушной техники.

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