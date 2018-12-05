Уступка Макрона не смягчает протесты в Париже — Courrier International

Париж, , 08:59 — REGNUM Французское правительство объявило о введении моратория на увеличение налогов на топливо. Как сообщает Courrier International, эта уступка, сделанная в срочном порядке, похоже, не смягчает протест «желтых жилетов».

«Ситуация серьезная, нужно что-то сделать», — заявила испанская газета El Mundo. После недель демонстраций «желтых жилетов» были особенно ожидаемы меры правительства по снижению напряженности.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о введении моратория на увеличение налога на топливо, запланированное на 1 января 2019 года. Введение налога было решено отложить на шесть месяцев, чтобы попытаться успокоить гнев «желтых жилетов».

«Давление улиц, оппозиции и собственных мажоритарных сил правительства стало невыносимым для президента Эммануэля Макрона», — сообщила испанское издание El País.

«Эммануэль Макрон склонился перед протестующими, замораживая налог на топливо», — отреагировала The Times.

«Этот поворот — первая политическая капитуляция Эммануэля Макрона спустя восемнадцать месяцев нахождения у власти, основанной на обещании не поддаваться на уличные протесты», — продолжило британское издание.

«Этих заявлений правительства, очевидно, недостаточно, чтобы успокоить демонстрации», — отмечает The New York Times, говоря о «большой уступке» Эммануэля Макрона.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители движения «желтых жилетов» назвали эти меры недостаточными и призывают к лучшему распределению богатств. Активисты движения «желтые жилеты» поддерживают призыв к четвертому акту демонстраций в Париже в субботу, 8 декабря.

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