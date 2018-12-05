В КНДР сотрудник ЦРУ обсудил детали нового саммита Трампа и Ким Чен Ына

Сеул, , 08:48 — REGNUM КНДР и США прорабатывают новую встречу главы Белого дома Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Детали саммита стали темой встречи директора центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Кима с представителями КНДР, которая прошла 3 декабря в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на собственные источники.

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Дональд Трамп отверг возможность встречи с Ким Чен Ыном в США

Отмечается, что республику представитель Центрального разведывательного управления посетил неофициально. Возможное место и сроки проведения в 2019 году второго саммита лидеров КНДР и США Ким обсудил на переговорах с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года Эндрю Ким, сыгравший ключевую роль в контактах между Вашингтоном и Пхеньяном, уходит в отставку с поста руководителя центра ЦРУ по делам Кореи. Работать в этой должности он будет до 20 декабря. Ким намерен посвятить себя научно-исследовательской работе в Стэнфордском университете. При этом, по данным источников, он останется советником госсекретаря США Майка Помпео, которого он сопровождал во время поездок в Северную Корею.

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Глава центра ЦРУ по делам Кореи подал в отставку

Роль Кима в контактах США и КНДР существенна. Так, в феврале 2018 года Эндрю Ким неофициально сопровождал Иванку Трамп, посетившую южнокорейский Пхенчхан в период Олимпиады, и, по данным газеты Asahi, провел секретные переговоры с представителями КНДР. Также Ким присутствовал на переговорах Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны договорились о проведении первой в истории встречи глав США и Северной Кореи.

Напомним, первый саммит лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошёл 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны договорились начать процесс ядерного разоружения КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может состоятся в январе — феврале 2019 года. Однако вряд ли саммит пройдёт в США. В качестве потенциальной площадки для переговоров рассматриваются Швеция и Швейцария.