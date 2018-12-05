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Президент Боливии Эво Моралес пойдет на выборы в четвертый раз

Политика

Первичный этап голосования пройдет уже в январе 2019 года

Ла-Пас, 5 декабря 2018, 08:42 — REGNUM  Действующий президент Боливии Эво Моралес получил разрешение баллотироваться на высший пост в государстве четвертый раз подряд. Соответствующее решение вынес Верховный суд Боливии, сообщает 4 декабря Agencia Boliviana de Informacion.

Следует отметить, что первичный этап выборов пройдет уже в январе 2019 года, а всеобщие выборы в Боливии состоятся только в октябре. Кроме действующего главы государства, одобрение судей получили еще семеро кандидатов на высший пост страны: от Христианско-демократической партии выдвигается кандидат Хаиме Пас Самора, кандидатом от альянса «Боливия говорит: «Нет» стал Оскар Ортис, Феликс Патси пойдет на выборы от «Движения Третьей системы».

Также суд допустил до участия в первичных выборах Вирхинио Лема («Националистическое революционное движени»), Рута Нина («Боливийское национальное действие»), Виктора Уго Карденаса («Гражданское единство — Солидарность», и выдвинувшегося от партии «Гражданское сообщество» бывшего президента Боливии Карлоса Меса.

Согласно сведениям издания Diario, часть оппозиционно настроенных политиков уже призвала к протестам по поводу очередного выдвижения Моралеса на пост главы государства.

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Зарубежная хроника
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