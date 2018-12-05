Король Саудовской Аравии пригласил эмира Катара в гости

Эр-Рияд, , 08:42 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман пригласил эмира Катара Тамима бин Хаммада Аль Тани посетить саммит сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает 5 декабря Al Jazeera.

СМИ Катара сообщили, что эмир принял приглашение короля, что может стать шагом на пути к преодолению дипломатического кризиса.

Напомним, в 2017 году ряд стран Персидского залива в одностороннем порядке разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эмират в сотрудничестве с террористами. Среди этих страны были Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн.

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