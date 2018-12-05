Глава Дагестана обновил состав своих помощников и советников

Махачкала, , 08:45 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев обновил состав своих помощников и советников. Ряд назначений и увольнений состоялся 4 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В обновлённый состав советников вошел Ильяс Мамаев. В его послужном списке работа в должности министра здравоохранения Дагестана в период с 1996 по 2013 год и исполняющего обязанности мэра города Буйнакска. Еще одним советником стал Камиль Ланда — доктор политических наук, профессор кафедры национальных, федеративных и международных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, экс-президент московский региональной федерации тхэквондо.

И Мамаев, и Ланда ранее уже занимали должности советников главы республики и были переназначены на новый срок. Переназначен также и помощник руководителя региона Алик Алилов.

Новым референтом главы Дагестана назначена Наида Адильханова. Прежде она также работала в структурах администрации республики: в управлении по информационной политике и в секретариате главы. Почетный работник газовой промышленности России, бывший генеральный директор компаний ОАО «Тюменьмежрайгаз», ООО «Тюменьрегионгаз» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» Александр Волков стал новым советником Владимира Васильева.

В связи с истечением срока контракта освобождены от занимаемых должностей и уволены с государственной службы референт главы Дагестана Дагнар Амаев и советники руководителя республики Мусафенди Велимурадов, Сулейман Магомедов, Зейдулла Османов, Азади Рагимов и Джапарбег Шамхалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года временно исполняющим обязанности постоянного представителя Дагестана при президенте России был назначен Гамзат Гамзатов. Ранее он занимал пост первого заместителя прежнего постпреда Изумруд Мугутдиновой, которая ныне является министром труда и социального развития республики.

Позже указом Владимира Васильева был освобожден от должности по собственному желанию полномочный представитель Дагестана в Северном территориальном округе Саадула Сайпулаев. Он был утверждён на данную должность 12 сентября 2017 года в статусе исполняющего обязанности. Ранее он также являлся первым заместителем главы города Кизляра.

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