В управлении ФНС по Курганской области — новый руководитель

Курган, , 08:38 — REGNUM В Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области сменился руководитель. Обвиняемый во взяточничестве и растрате прежний начальник Владимир Рыжук уволен с 1 декабря 2018 года. Его сменил официально приказом Минфина России заместитель Марат Сигатуллин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФНС.

О Марате Сигатуллине известно, что родился он 31 октября 1980 года, в городе Мегионе Нижневартовского района ХМАО. В 2003 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Менеджмент организации». С 2002 года по 2014 год трудился в органах УФНС Тюменской области. С 1 января 2015 года был назначен на должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области.

С 3 декабря 2018 года возглавил УФНС Зауралья.

Прежний руководитель УФНС по Курганской области Владимир Рыжук был взят под стражу в феврале 2018 года. Он обвиняется в получении взятки в 500 тысяч рублей от застройщика и растрате казённых денег на поездки в Тюменскую область на выходные к семье. Следствие считает, что тем самым бюджету был причинён ущерб в размере более 394 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело экс-главы УФНС Зауралья: личный водитель раскрыл новые факты