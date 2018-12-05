Власти ОАЭ предлагали помилованному британцу стать двойным агентом

Лондон, , 08:30 — REGNUM Британскому аспиранту Мэттью Хеджесу, помилованному властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в тюрьме предлагали стать двойным агентом, об этом он заявил в интервью The Times.

По словам Хеджеса, его просили выкрасть необходимую властям ОАЭ информацию из министерства иностранных дел Великобритании в обмен на «снисходительность». В тюрьме же, отметил британец, он страдал от судорог и других проблем со здоровьем, его заставляли употреблять наркотики и пытали.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Великобритании был приговорен в ОАЭ к пожизненному заключению. Впоследствии глава МИД Соединенного королевства пригрозил Абу-Даби «дипломатическими последствиями». Позже власти ОАЭ помиловали Хеджеса после его признания в работе на британскую разведку МИ-6.

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