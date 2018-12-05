Адвокат семьи Гандзюк: генпрокурор Украины мешает следствию

Киев, , 08:30 — REGNUM Действия генерального прокурора Украины Юрия Луценко мешают следствию по делу об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявила адвокат семьи убитой Евгения Закревская, сообщает 5 декабря УНИАН.

По ее словам, Луценко разглашает секретную информацию о ходе следствия, что запрещено уголовным кодексом. Более того, заявление генпрокурора о том, что установлены все люди, имеющие отношение к убийству Гандзюк, довольно сомнительно, так как не было ни проведено задержаний, ни вручено подозрений.

Отмечается, что глава временной следственной комиссии Верховной рады по делу Гандзюк Борислав Береза также считает неверным раскрытие данных следствия Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что все организаторы и исполнители убийства Гандзюк установлены.

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