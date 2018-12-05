Во Франции назвали важный фактор мирового успеха Путина

Париж, , 08:14 — REGNUM Россия выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов благодаря великолепному образованию российского лидера Владимира Путина, пишет французская газета Figaro.

По данным издания, президент России хорошо разбирается в географии и основных чертах каждого государства и народа. Так, во время выступления министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, который рассказал о поставках свинины в Индонезию, Путин напомнил, что Индонезия — мусульманская страна и свинина там запрещена.

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Вместе с тем газета привела в пример президента США Дональда Трампа, который путает Австрию с Австралией, а французский лидер Эммануэль Макрон считает, что Гвинея (территория Франции в Южной Америке) является островом. Все это свидетельствует о том, что западные политики не разбираются в геостратегических вопросах, а причина всего этого — слабое образование на Западе, подчеркивает Figaro.

При этом подобные ошибки приводят к геополитическим катастрофам, расплачиваться за которые должно все мировое сообщество, поскольку даже появление террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является результатом политики Соединенных Штатов в Ираке в 2003 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее внешнеполитический обозреватель Михаэль Туманн в своей колонке в немецкой газете Zeit-Online написал, что «авторитарные режимы сейчас демонстрируют удивительную выносливость, поэтому на либеральном Западе должны разъяснить это и прекратить спекуляции об их конце».

По его словам, еще недавно немецкие политики высказывали ожидания, что в скором времени не вынесут вызовов и рухнут режимы в России, Китае, Турции, Сирии. С момента распада СССР и «арабской весны» на Западе появилась надежда, что «авторитарные режимы» автоматически рушатся при наличии серьезных проблем. Однако это не оправдалось.

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