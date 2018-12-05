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Езидская правозащитница попросила помощи у Меркель

Политика

Религиозная группа больше всех пострадала от терроризма

Багдад, 5 декабря 2018, 08:06 — REGNUM  Езидская правозащитница Надя Мурад провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает 5 декабря Kurdistan.ru.

Во время переговоров лидер Германии была проинформирована о тяжелом положении данной религиозной группы. Мурад попросила Меркель принять активное участие в поддержке езидов Ирака.

Напомним, езиды представляют из себя религиозную группу, особенностью которой является сочетание в себе элементов христианства, ислама и автохтонных иракских верований.

Езиды пострадали от деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, больше других религиозных групп.

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