Езидская правозащитница попросила помощи у Меркель

Багдад, , 08:06 — REGNUM Езидская правозащитница Надя Мурад провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает 5 декабря Kurdistan.ru.

Во время переговоров лидер Германии была проинформирована о тяжелом положении данной религиозной группы. Мурад попросила Меркель принять активное участие в поддержке езидов Ирака.

Напомним, езиды представляют из себя религиозную группу, особенностью которой является сочетание в себе элементов христианства, ислама и автохтонных иракских верований.

Езиды пострадали от деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, больше других религиозных групп.

Читайте ранее в этом сюжете: Султан езидов Келаш: «Мой народ спасет только Россия»