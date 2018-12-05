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Еврокомиссия попросит у соцсетей отчеты о фейковых новостях

Политика

Инициатива связана с выборами в Европарламент, намеченными на май 2019 года

Брюссель, 5 декабря 2018, 08:08 — REGNUM  Ежемесячные отчеты о так называемых дезинформационных кампаниях России намерена попросить Еврокомиссия (ЕК) у социальных сетей, включая Facebook, Twitter и Google. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Инициатива связана с выборами в Европарламент, намеченными на май 2019 года, и является частью кампании по борьбе с недостоверными новостями. Ожидается, что полностью план будет представлен 5 декабря.

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По словам одного из собеседников издания, компании должны будут подписать кодекс поведения по отношению к лживым новостям и предоставлять отчеты в период с января по май 2019 года. Посредством публикации этих отчетов ЕК собирается информировать избирателей о зарубежных попытках влияния на процессы в политике.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд западных стран, включая США и Великобританию, регулярно обвиняют Москву в попытках вмешательства в свою политику, не подкрепляя эти утверждения внятными доказательствами. Более того, в конце октября британское правительство констатировало, что доказательства вмешательства России в демократические процессы в стране отсутствуют.

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