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Путин проведёт заседание глав ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Политика

Будут намечены направления дальнейшего углубления евразийской интеграции

Москва, 5 декабря 2018, 07:56 — REGNUM  В Санкт-Петербурге 6 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Заседание глав ЕАЭС проедет президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Главы стран — членов ЕАЭС обсудят текущие вопросы деятельности организации и подведут итоги работы за год.

Также в ходе заседания будет намечены направления дальнейшего углубления евразийской интеграции в таких сферах, как торговля, энергетика, цифровая экономика.

Позже состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году председательство в ЕАЭС досталось Белоруссии, в 2016 году — Казахстану, В 2017 году — Киргизии. В 2018 года саммит было решено провести в России (Санкт-Петербург). В 2019 году это право получит Армения.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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