Доказательств нарушения Тегераном резолюции СБ ООН нет — постпредство РФ

Москва, , 07:40 — REGNUM Франция и Британия не представили в Совбезе ООН никаких доказательств против Ирана. Об этом заявил официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский в интервью ТАСС.

По его словам, Лондон и Париж во время консультаций так и не предоставили сведений о том, что Иран 1 декабря якобы испытывал спроектированную для доставки ядерных боеприпасов баллистическую ракету.

Стржижовский добавил, что РФ также не обладает какими-либо сведениями по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Великобритания, Франция и Германия созвали СБ ООН в связи с «пусками» иранских баллистических ракет.

Согласно заявлению трех стран, Тегеран, осуществив пуски ракет, якобы нарушил резолюцию СБ ООН.

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