Выяснилась причина ухода Грызлова с заседания по Донбассу в Минске

Минск, , 07:32 — REGNUM Причина ухода постпреда РФ на переговорах в Минске Бориса Грызлова с заседания контактной группы во время выступления представителя Украины Евгения Марчука заключается в том, что последний начал обсуждать вопрос, не имеющий отношения к мирному урегулированию в Донбассе. Об этом источник в российской делегации сообщил РИА Новости.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Грызлов покинул заседание после того, как Марчук начал зачитывать заявление украинской стороны по ситуации в акватории Азовского моря и по инциденту в Керченском проливе.

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Об этом же агентству сообщил и представитель ЛНР Родион Мирошник, по словам которого, украинская сторона на заседании попыталась навязать обсуждение инцидента, произошедшего 25 ноября в Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября два военных катера и буксир украинских Военно-морских сил (ВМС) нарушили госграницу РФ и были задержаны российскими пограничниками. Корабли были отбуксированы в Керчь, а их экипажи по решению суда арестованы.

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