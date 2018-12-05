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Глава МВД Франции призвал «желтые жилеты» не собираться 8 декабря

Политика

Глава МВД Франции призвал «желтые жилеты» отказаться от крайностей и не собираться в Париже в следующую субботу

Париж, 5 декабря 2018, 07:29 — REGNUM  Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал движение «желтые жилеты» не собираться в Париже в будущую субботу, 8 декабря, после насилия, которое произошло 1 декабря в столице, сообщает Le Figaro.

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы призвать всех к спокойствию», — заявил Кристоф Кастанер.

«Я призываю «желтые жилеты» отказаться от крайностей и не собираться в Париже в следующую субботу», — отметил министр внутренних дел в комитете по конституционным законам, законодательству, всеобщему избирательному праву французского Сената, который решил начать заседание с призыва к спокойствию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Париже собралось свыше 75 тыс. человек. Глава МВД Франциизаявил, что движение «желтые жилеты» не является «массовым явлением».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Франции: движение «желтые жилеты» — не массовое явление

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