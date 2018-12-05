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Экс-посол США на Украине: НАТО не следует размещать корабли в Азовском море

Политика

Это спровоцирует конфликт между альянсом и Москвой

Вашингтон, 5 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  НАТО не следует отправлять военные корабли в Азовское море, так как это спровоцирует конфликт между Россией и альянсом, заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, сообщает 5 декабря УНИАН.

По его словам, Украина должна придерживаться тех договоренностей по Азовскому морю, которые есть сейчас между Киевом и Москвой. Так, соглашение по Азовскому морю сейчас разрешает украинским кораблям свободно входить в море, сказал Пайфер. Однако, если туда войдут корабли НАТО, то соглашение будет разорвано.

«НАТО не должно предпринимать шагов для подрыва легитимности этой сделки», — отметил Пайфер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО разместить в Азовском море военные корабли якобы для «защиты от России».

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