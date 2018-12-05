Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы

Москва, , 07:22 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, в Кремле президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обменяются мнениями по актуальным вопросам международным вопросам.

Также Путин Мадуро обсудят пути дальнейшего российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в сфере энергетики и сельского хозяйства.

Отмечается, что президент Венесуэлы прибудет в Россию с рабочим визитом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Москве состоится в узком и расширенном составе.

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