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BBC Swahili: Тайные дома пыток используют для борьбы с оппозицией в Бурунди

Политика

Правительство опровергает любые случаи нарушения прав человека

Бужумбура, 5 декабря 2018, 07:25 — REGNUM  Бывшие агенты разведки Бурунди рассказали, что сотрудники полиции в стране создали территорию, где оппозиционеров заточают и в тайне пытают с целью заставить их замолчать.

Источники поведали BBC, что истребление оппозиции осуществляется незаметно. Бывший агент правительственной разведки отметил, несмотря на то, что Бурунди кажется благополучной и мирной страной, «здесь все еще пытают и убивают огромное количество людей». И именно эта кажущаяся спокойной ситуация дает возможность проводить пытки и убийства тайно.

Тем не менее, правительство опровергает любые случаи нарушения прав человека, а также отказывается вести разговоры на тему предъявленных обвинений, сообщает BBC Swahili.

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