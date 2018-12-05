BBC Swahili: Тайные дома пыток используют для борьбы с оппозицией в Бурунди

Бужумбура, , 07:25 — REGNUM Бывшие агенты разведки Бурунди рассказали, что сотрудники полиции в стране создали территорию, где оппозиционеров заточают и в тайне пытают с целью заставить их замолчать.

Источники поведали BBC, что истребление оппозиции осуществляется незаметно. Бывший агент правительственной разведки отметил, несмотря на то, что Бурунди кажется благополучной и мирной страной, «здесь все еще пытают и убивают огромное количество людей». И именно эта кажущаяся спокойной ситуация дает возможность проводить пытки и убийства тайно.

Тем не менее, правительство опровергает любые случаи нарушения прав человека, а также отказывается вести разговоры на тему предъявленных обвинений, сообщает BBC Swahili.