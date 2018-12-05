США дали России 60 дней на выполнение Договора о РСМД

Брюссель, , 07:17 — REGNUM Соединенные Штаты остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

«В течение этих 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы», — заявил Помпео.

По его словам, Москва развернула «несколько дивизионов с ракетами SSC-8», также известными как «Новатор 9M729», введение в строй которых Вашингтон считает нарушением договора. Если Россия «пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу», в США будут приветствовать это, добавил он.

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Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о скором выходе страны из ДРСМД, который был заключен между Соединенными Штатами и СССР в 1987 году. По его словам, Вашингтон выйдет из договора, поскольку Москва якобы регулярно его нарушает.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит без ответа решение властей Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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