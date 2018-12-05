Будут ли поднимать зарплаты городским чиновникам Екатеринбурга?

Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM За закрытыми дверями прошла встреча главы Екатеринбурга Александра Высокинского и депутатов городской думы. На ней поднимались вопросы структуры администрации и заработных плат чиновников мэрии, пишут местные СМИ.

«Я бы вам все в красках рассказал, но эту встречу решено было провести за закрытыми дверями, поэтому будет не совсем корректно по отношению к моим коллегам рассказывать содержание беседы. Я прошу меня простить», — сообщил «Накануне.ru» один из депутатов городского парламента.

Отметим, что ранее спикер городской думы Игорь Володин заявил, что у депутатов представительного органа накопились вопросы связанные в том числе с формированием бюджета к новому главе администрации Екатеринбурга, и они решили провести встречу.

Напомним, что ранее поднимался вопрос о повышении заработной платы сотрудникам мэрии города в связи с увеличением нагрузки и для дополнительного стимулирования сотрудников.