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Будут ли поднимать зарплаты городским чиновникам Екатеринбурга?

Политика

В мэрии города состоялась «тайная вечеря»

Екатеринбург, 5 декабря 2018, 06:40 — REGNUM  За закрытыми дверями прошла встреча главы Екатеринбурга Александра Высокинского и депутатов городской думы. На ней поднимались вопросы структуры администрации и заработных плат чиновников мэрии, пишут местные СМИ.

«Я бы вам все в красках рассказал, но эту встречу решено было провести за закрытыми дверями, поэтому будет не совсем корректно по отношению к моим коллегам рассказывать содержание беседы. Я прошу меня простить», — сообщил «Накануне.ru» один из депутатов городского парламента.

Отметим, что ранее спикер городской думы Игорь Володин заявил, что у депутатов представительного органа накопились вопросы связанные в том числе с формированием бюджета к новому главе администрации Екатеринбурга, и они решили провести встречу.

Напомним, что ранее поднимался вопрос о повышении заработной платы сотрудникам мэрии города в связи с увеличением нагрузки и для дополнительного стимулирования сотрудников.

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Повышение зарплаты государственным служащим
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