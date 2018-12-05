Губернатор: свердловский бюджет-2019 сохранит все социальные обязательства

Екатеринбург, , 06:27 — REGNUM Бюджет Свердловской области в 2019 году сохранит все социальные обязательства и создаст условия для экономического роста. Об этом по итогам принятия бюджета депутатами Законодательного собрания заявил губернатор области Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил депутатов, мэров и экономический блок свердловского правительства за обоснованный и выверенный бюджет. Он подчеркнул, что в главном финансовом документе Свердловской области предусмотрено выполнение установок нового «майского» указа Владимира Путина и тесно увязанной с ним губернаторской программы «Пятилетка развития».

В числе сохранённых приоритетов — сохранение всех социальных обязательств, создание необходимых условий для экономического роста региона и инфраструктурного развития, а также для притока инвестиций. По словам губернатора, особое внимание уделено инфраструктурному и социальному развитию муниципалитетов. Размер межбюджетных трансфертов местным бюджетам составит 104,7 млрд рублей.

«В межбюджетных отношениях мы предусмотрели реальные инструменты, стимулирующие муниципальные образования не только к достижению темпов экономического роста, но и к созданию условий для благоприятного инвестиционного климата», — заявил Евгений Куйвашев.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина добавила, что принятие бюджета предварило широкое общественное обсуждение проекта. И ни одно предложение от муниципалитетов не осталось без внимания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет был принят 4 декабря. Доходы в 2019 году составят 249,6 млрд рублей, расходы — 257,4. Дефицит запланирован в размере 7,8 млрд рублей.

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