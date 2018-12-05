Спецпредставитель США по Сирии направляется в Турцию и Иорданию

Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию и Иорданию, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Сообщается, что поездка Джеффри в Турцию и Иорданию запланирована на период с 4 по 14 декабря. В Турции он планирует встретиться с руководством страны для обсуждения вопросов мирного урегулирования в Сирии.

«В Иордании Джеффри встретится в высшими должностными лицами страны, чтобы заявить им о необходимости сохранять давление на правящий режим в Сирии», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри положительно оценил сохранение зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Он также положительно отметил итоги переговоров с Россией и Турцией.

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