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Глава МИД Швеции: Хуситы прибыли в Стокгольм на переговоры

Политика

В столицу Швеции также прибыли представители ООН

Стокгольм, 5 декабря 2018, 06:10 — REGNUM  Представители хуситов прибыли из Йемена в Стокгольм на переговоры, заявила шведский министр иностранных дел Маргот Валльстрём в Twitter.

«Делегация хуситов прибыла в Швецию вместе со спецпредставителями из ООН, Швеции и Кувейта для запланированных консультаций по Йемену», — написала Валльстрём.

По словам шведского министра, в Стокгольм должны прилететь и представители противоположной стороны переговоров — делегаты от йеменского правительства.

Напомним, 5 декабря в Стокгольме начнутся внутрийеменские переговоры по мирному урегулированию. Встреча проходит под эгидой ООН. Делегацию хуситов возглавляет Мухаммед Абдель-Салам.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация хуситов летит в Швецию на переговоры о прекращении войны в Йемене

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