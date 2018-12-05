Глава МИД Швеции: Хуситы прибыли в Стокгольм на переговоры

Стокгольм, , 06:10 — REGNUM Представители хуситов прибыли из Йемена в Стокгольм на переговоры, заявила шведский министр иностранных дел Маргот Валльстрём в Twitter.

«Делегация хуситов прибыла в Швецию вместе со спецпредставителями из ООН, Швеции и Кувейта для запланированных консультаций по Йемену», — написала Валльстрём.

По словам шведского министра, в Стокгольм должны прилететь и представители противоположной стороны переговоров — делегаты от йеменского правительства.

Напомним, 5 декабря в Стокгольме начнутся внутрийеменские переговоры по мирному урегулированию. Встреча проходит под эгидой ООН. Делегацию хуситов возглавляет Мухаммед Абдель-Салам.

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