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Найджен Фарадж вышел из британской партии независимости

Политика

Британский политик заявил о своем уходе

Лондон, 5 декабря 2018, 05:55 — REGNUM  Британский политик Найджел Фарадж заявил о своем уходе из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), сообщает газета The Telegraph.

«Покидаю партию с тяжелым сердцем. В политическом пространстве Великобритании есть место для партий, поддерживающих Brexit, но UKIP его занимать не будет», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря парламент Великобритании приступил к дебатам по сделке о выходе страны из состава ЕС. Дебаты продлятся пять дней, после чего, 11 декабря, парламент решит, одобрять ему соглашение или нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский парламент приступил к обсуждению сделки по Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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