Найджен Фарадж вышел из британской партии независимости

Лондон, , 05:55 — REGNUM Британский политик Найджел Фарадж заявил о своем уходе из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), сообщает газета The Telegraph.

«Покидаю партию с тяжелым сердцем. В политическом пространстве Великобритании есть место для партий, поддерживающих Brexit, но UKIP его занимать не будет», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря парламент Великобритании приступил к дебатам по сделке о выходе страны из состава ЕС. Дебаты продлятся пять дней, после чего, 11 декабря, парламент решит, одобрять ему соглашение или нет.

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