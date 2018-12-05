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Минюст США выдвинул обвинения против фигурантов «панамского досье»

Политика

Трое фигурантов дела уже арестованы

Нью-Йорк, США, 5 декабря 2018, 05:42 — REGNUM  Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четырех фигурантов «панамского досье», которых подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что суд Нью-Йорка выдвинул обвинения в кибермошенничестве, налоговых преступлениях и финансовых махинациях, связанных с панамской компанией Mossack Fonseca & Co. Среди четырех фигурантов лишь один является гражданином США, двое других — граждане Германии, а еще один — гражданин Панамы. Подчеркивается, что трое фигурантов дела уже арестованы.

Напомним, с юридической фирмой Mossak Fonseca связаны, согласно материалам так называемого панамского досье, 200 тысяч подставных компаний или «офшоров». Компания предоставляла клиентам услуги по созданию компаний для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

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