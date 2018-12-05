Кедми: интеллигенция России генетически больна преклонением перед Западом

Москва, , 05:19 — REGNUM Российская интеллигенция больна генетическим заболеванием, которое называется «преклонение перед Западом», заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"То, что называлось в советской литературе и до Советского Союза преклонением перед Западом — это генетическая болезнь российской интеллигенции… Посмотрите, где учатся дети вашего руководства, где они живут, какие паспорта у них, где они отдыхают… Почти все, за редким исключением», — полагает Кедми.

Как заявлял ранее лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян, советская интеллигенция начала преклоняться перед Западом и презирать народ уже в 70-е годы прошлого века. В этом своем презрении она стала навязывать ему комплекс собственной исторической, культурное и прочей неполноценности.

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