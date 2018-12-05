Порошенко назвал Европу неполноценной – без Украины

Киев, , 05:15 — REGNUM Европейский союз пока не является полноценным, поскольку Украина не входит в его состав, заявил украинский президент Петр Порошенко в Twitter.

«Мы получим положительное решение о вступлении в ЕС, потому что Европа не является полноценной без Украины», — написал Порошенко.

Украинский лидер призвал верить в то, что Украину со временем возьмут и в ЕС и в НАТО. Просто для этого страна должна «отвечать критериям, которые необходимы для вступления в ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховная рада в ноябре одобрила инициативу Порошенко закрепить курс на евроинтеграцию Украины в конституции.

Также украинские власти демонстративно «напрашиваются» на вступление в НАТО. При этом приграничная с Россией Украина находится в состоянии войны с Донбассом. Приняв Украину в НАТО, альянсу пришлось бы отстаивать ее интересы при помощи военных действий против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Станет ли Украина инструментом взлома ЕС?