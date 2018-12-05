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Американского военного приговорили к 25 годам за поддержку террористов

Политика

И 20 годам надзора после отбытия тюремного срока

Американского военного приговорили к 25 годам за поддержку террористов
В американской тюрьме

Гонолулу, США, 5 декабря 2018, 05:04 — REGNUM  Сержант армии США Эрик Канг из штата Гавайи был приговорен к 25 годам лишения свободу за поддержку террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Honolulu Star Advertiser.

Сообщается, что кроме заключения суд приговорил его к 20 годам надзора после отбытия тюремного срока. Военнослужащий был арестован агентами ФБР, которые представились членами террористической группировки. Во время встречи с агентами подозреваемый передал им секретные данные и имущество армии США. Его арестовали на месте преступления.

Напомним, Эрик Канг был арестован в июле 2017 года при попытке оказать поддержку террористам. Его обвиняли в четырех эпизодах предоставления материальной помощи боевикам.

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