Среда, 5 Декабря 2018 года
06:52:35 МСК

В Испании заявили о безразличии каталонцев к политической системе в стране

Политика

Они в любом случае хотят отделиться

В Испании заявили о безразличии каталонцев к политической системе в стране
Иван Шилов © ИА REGNUM
Каталония

Мадрид, 5 декабря 2018, 04:51 — REGNUM  Жителей Каталонии не интересует форма правление в Испании, так как они в любом случае собираются отделиться, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью газете El Pais.

Его интервью было приурочено к 40-летию испанской конституции. Санчес заявил, что за 40 лет была проделана масштабная работа. По его словам, парламентская монархия является неким ключом к конституционному консенсусу в стране. При этом, подчеркнул Санчес, жителям Каталонии это безразлично, так как они хотят отделиться от Испании вне зависимости от формы правления.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно о намерениях Женералитета Каталонии открыть свои делегации, также известные как «каталонские посольства» в Португалии, Хорватии, Швеции, Австрии, Латвии и Ливане. Эта мера была принята каталонским правительством для расширения политических контактов с другими государствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Каталония открывает шесть новых посольств

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости Каталонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить