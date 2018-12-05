В Испании заявили о безразличии каталонцев к политической системе в стране

Мадрид, , 04:51 — REGNUM Жителей Каталонии не интересует форма правление в Испании, так как они в любом случае собираются отделиться, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью газете El Pais.

Его интервью было приурочено к 40-летию испанской конституции. Санчес заявил, что за 40 лет была проделана масштабная работа. По его словам, парламентская монархия является неким ключом к конституционному консенсусу в стране. При этом, подчеркнул Санчес, жителям Каталонии это безразлично, так как они хотят отделиться от Испании вне зависимости от формы правления.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно о намерениях Женералитета Каталонии открыть свои делегации, также известные как «каталонские посольства» в Португалии, Хорватии, Швеции, Австрии, Латвии и Ливане. Эта мера была принята каталонским правительством для расширения политических контактов с другими государствами.

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