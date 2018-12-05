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Госдеп придумал «ответ» на провокацию в Керченском проливе

Политика

Вашингтон давит на ЕС

Вашингтон, 5 декабря 2018, 04:32 — REGNUM  Отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2» должны европейские страны из-за инцидента в Керченском проливе, сообщил журналистам представитель госдепа.

«Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам, почему «Северный поток — 2» — это плохая идея», — заявил американец.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, участие европейских стран в проекте подпитывает Россию и тем самым ослабляет противостояние «российской агрессии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одну из целей, которую преследовали украинские власти, санкционировав провокацию в Керченском проливе 25 ноября, обозначил после участия во встрече министров стран НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава МИД Украины заявил, что после действий Москвы в ответ на заход в российские территориальные воды украинских кораблей (на Украине безосновательно считают, что экипажи катеров имели на это право) Киев хотел бы, чтобы перестал работать проект «Северный поток — 2», а только новые персональные санкции для руководства ВМФ России — это не то.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев попросил у НАТО «самую лучшую санкцию» для Москвы

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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